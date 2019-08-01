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Тайны императорской семьи раскроет квест "Дело № 20-19"

Общество, 13:59 27 августа 2019

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Игра-расследование "Дело № 20-19" проходит в тобольском музее "Губернаторский дом" (ул. Мира, 10) с 26 августа, сообщают организаторы.

Юным сыщикам предлагают разгадать новый квест об императорской семье. Сотрудники музея уверены, что игра увлечет подростков старше 11 лет. Ребятам подготовили загадки и задания, они раскроют тайны подвала, узнают многие исторические факты.

"Проверить свои смекалку и сообразительность, попробовать себя в роли настоящих сыщиков, заглянуть в самые потаенные уголки музея, куда нет входа обычным посетителям, восстановить имена владельцев и жителей особняка XIX века", – предлагают сотрудники музея своим гостям.

Заявки на участие принимаются по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

Ирина Ромашкина

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# императорская семья , квест , музей , Тобольск

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