Тайны императорской семьи раскроет квест "Дело № 20-19"

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Игра-расследование "Дело № 20-19" проходит в тобольском музее "Губернаторский дом" (ул. Мира, 10) с 26 августа, сообщают организаторы.

Юным сыщикам предлагают разгадать новый квест об императорской семье. Сотрудники музея уверены, что игра увлечет подростков старше 11 лет. Ребятам подготовили загадки и задания, они раскроют тайны подвала, узнают многие исторические факты.

"Проверить свои смекалку и сообразительность, попробовать себя в роли настоящих сыщиков, заглянуть в самые потаенные уголки музея, куда нет входа обычным посетителям, восстановить имена владельцев и жителей особняка XIX века", – предлагают сотрудники музея своим гостям.

Заявки на участие принимаются по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

Ирина Ромашкина