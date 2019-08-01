Способы защиты ребенка от травли в Интернете назвали специалисты Роскачества

| Фото: rskrf.ru | Фото: rskrf.ru

Около 70 % российских подростков были участниками или жертвами травли в Интернете, в 40 % случаев дети, которые были жертвой, сами становятся агрессорами в сети. Таковы результаты исследования, проведенного институтом образования НИУ ВШЭ, сообщает Роскачество.

Согласно статистике, более 56 % детей подросткового возраста постоянно находятся в Интернете, и с каждым годом эта цифра только растет. По показателю интернет-вовлеченности Россия уверенно обгоняет Европу и США. Все, что представляет собой целенаправленный и повторяющийся вред, наносимый кому-то с использованием интернет-технологий называется кибербуллингом. Накануне нового учебного года в Роскачестве дали рекомендации, как обезопасить ребенка от онлайн-травли.

Если ребенок только регистрирует свой профиль в соцсетях, важно вместе с ним зайти в настройки профиля и выставить максимальные настройки приватности, а также объяснить ему, какую информацию и фотографии не стоит размещать в соцсетях, отмечают эксперты.

Важно договориться с ребенком, чтобы он обязательно поделился с родителями, если в сети кто-то стал ему угрожать, шантажировать, вымогать или вести себя оскорбительно. Ребенка важно предупредить о том, что такое случается и что нужно моментально прекратить общение с таким человеком. Также ребенку важно объяснить, что часто злоумышленники в Интернете могут выдавать себя за тех людей, которыми они не являются. Признаком того, что ребенок подвергается кибербуллингу, может быть то, что ребенок резко удалил свои страницы в соцсетях, и другие изменения в его поведении.

Для того чтобы не испытать на себе один из видов кибербуллинга, необходимо тщательно контролировать свое поведение в сети, вести себя дружелюбно, либо нейтрально. Если ребенок уже подвергся травле следует игнорировать обидчика, отправить жалобу на материал администрации соцсети, а обидчика забанить. Также можно отправить жалобу на материал в суд, пожаловаться в полицию или Роскомнадзор.

При необходимости позвонить по номеру 8-800-2000-122 – детский телефон доверия, по которому можно обратиться за помощью.