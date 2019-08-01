В Тобольске завершается реконструкция стадиона "Тобол"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструкция футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Тобол" завершается в Тобольске.

Как рассказала директор ДЮСШ-2 Светлана Зайцева, строительные работы выходят на финишную прямую.

"Газон уложен, разметка нанесена, дорожки засыпаны. Осталось выполнить разметку беговых дорожек и засыпать техническую зону вдоль трибун. Срок окончания договора 31 августа. Но сейчас дожди могут все испортить, в дождливую погоду работы выполнять не рекомендовано", - отметила Светлана Зайцева.

Напомним, реконструкция футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Тобол" началась в конце июня 2019 года. Из-за этого ФК "Тобол" вынужден проводить домашние матчи в Увате. Также пришлось отказаться от проведения ежегодного благотворительного мероприятия "Под флагом добра".

Всего на реконструкцию стадиона было потрачено 74 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета.

Евгений Новосёлов