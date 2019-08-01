В Тюменской области началось досрочное голосование по выборам депутатов разных уровней

Игорь Халин | Фото: tyumen.izbirkom.ru Игорь Халин | Фото: tyumen.izbirkom.ru

Все 170 избирательных комиссий, включая участковые, начали работать 28 августа за десять дней до Единого дня голосования в Тюменской области. Началось досрочное голосование. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Это знаковый день, - подчеркнул он. - По сути дела, для тех людей, кого не будет 8 сентября на своем избирательном участке, это единственная возможность реализовать свое избирательное право. Начало осени – это еще период отпусков, и уже начало учебы в высших и средних учебных заведениях, и для многих людей досрочное голосование – это единственное решение".

Игорь Халин отметил, что на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы и на выборах муниципального звена нет открепительных удостоверений, не задействована программа "Мобильный избиратель", которая хорошо зарекомендовала себя на выборах федеральных.

Областной избирательной комиссией определено время голосования в участковых избирательных комиссиях. В рабочие дни они будут открыты с 16 до 20 часов. В субботу и воскресенье - с 10 до 14 часов.

"На данном этапе досрочное голосование – это главная задача участковых избирательных комиссий", - заверил председатель областной избирательной комиссии.

Избиратель, голосующий досрочно, в помещении участковой избирательной комиссии должен предъявляет паспорт или документ, заменяющий паспорт, заполняет заявление, в котором указывает причину досрочного голосования.

Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается им в непрозрачный конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью участковой избирательной комиссии.

"В Единый день голосования этот бюллетень вскрывается и он участвует в подсчете голосов на общем основании", - пояснил Игорь Халин.

В Единый день голосования в Тюменской области завершится 41 избирательная кампания, будет распределен 191 депутатский мандат. На дополнительных выборах будет избран депутат Тюменской областной думы по 19 избирательному округу, депутат Тобольской городской думы по 20 округу, сформирована Ялуторовская городская думы и ряд представительных органов сельских поселений.

В областной избирательной комиссии работает горячая линия - 58-25-21. По этому телефону избиратель может получить любую информацию, связанную с организацией и проведением любой избирательной кампании.

Борис Олейник