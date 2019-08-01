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Ушел из жизни тюменский фотомастер Анатолий Пашук

Общество, 16:00 28 августа 2019

фото с личной страницы в Facebook | фото с личной страницы в Facebook

Безвременно ушел из жизни замечательный человек, профессионал, известный тюменский фотомастер Анатолий Григорьевич Пашук.

Призер и лауреат многих региональных и международных конкурсов, автор книг "Встречи с природой", "Таежными тропами", "В глухарином краю", "Рядом с нами", фотоальбома "Лоси спешат домой", Анатолий Григорьевич сделал многое для развития тюменской фотожурналистики.

Он сотрудничал со всеми региональными изданиями, снимал репортажи, работал редактором отдела фотоиллюстраций журнала "Югра", но любимым делом на протяжении всей своей жизни считал съемку живой природы.

Его фотоработы публиковали журналы "Вокруг света" и "Юный натуралист", размещали в составе экспозиций на региональных и международных выставках. От его снимков веет необыкновенным теплом, они заражают любовью к сибирской земле, ее природе и обитателям.

Анатолий Григорьевич был светлым и добрым человеком, которого любили и уважали коллеги. Таким он и останется в памяти всех, кто его знал и вместе с ним трудился.

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области выражает соболезнование родным и близким Анатолия Григорьевича Пашука. Скорбим вместе с вами.

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# Анатолий Пашук , соболезнование

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