Блочные станции очистки воды поставили в шести деревнях Уватского района

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Блочные станции очистки воды установлены в шести малых деревнях Уватского района. Теперь водоочистные сооружения есть в каждом населенном пункте, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Из областного бюджета на эти цели было направлено 11 млн рублей. Установка станций прошла в рамках нацпроекта "Экология" и регионального проекта "Чистая вода".

Производительность станции составляет до 3,4 кубометров в сутки, с напором на выходе в сеть 20-25 метров. Этого хватает, чтобы обеспечить чистой водой всех жителей деревни. На станции предусмотрено автоматическое включение и отключение очистки, поставлены установка дозирования химических реагентов с реагентными баками и система обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

В 2019 году сооружения по очистке воды поставили в деревнях Ищик, Яр, Сафьянка и Сергеевка, в с. Тугалово и Уки.

В дирекции по управлению муниципальным хозяйством Уватского района сообщили, что в августе 2019 года началась разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводов. На эти цели потратят 5 млн рублей из местного бюджета. Разработать документацию планируют до конца года.