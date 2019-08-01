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Тюменские проекты вышли в финал конкурса "ПРОФ-IT.2019"

Общество, 13:48 29 августа 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменские проекты "Автоматизация учета питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" и "Развитие электронных сервисов для органов власти и граждан на базе региональной навигационно-информационной системы" вошли в число лучших практик всероссийского конкурса информатизации "ПРОФ-IT 2019". Об этом сообщает региональный информационно-образовательный центр.

Третье место в разделе "Образование" занял проект "Автоматизация учета питания учащихся в общеобразовательных учреждениях". В номинации "Управление транспортом и дорожным хозяйством" на первом месте - "Развитие электронных сервисов для органов власти и граждан на базе региональной навигационно-информационной системы Тюменской области".

Отметим, на сегодняшний день общее количество пользователей информационной системы "Автоматизация учета питания учащихся в общеобразовательных учреждениях" составляет более 200 тыс. человек.

Финалистами "ПРОФ-IT 2019" стали 36 проектов, занявшие в каждой номинации первые три места. Им предстоит очно презентовать проекты на итоговой защите в Белгороде перед региональными и федеральными экспертами в области информатизации.

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# IT-технологии , информационно-коммуникационные технологии , конкурсы

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