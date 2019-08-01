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Александр Моор прокоментировал участие тюменцев в WorldSkills Kazan 2019

Губернатор, 13:26 29 августа 2019

Фото из личного аккаунта Александра Моора ВКонтакте

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к тюменским участникам WorldSkills Kazan 2019, которые успешно представили регион на чемпионате молодых профессионалов.

В своих аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках он отметил, что в медальном зачете Национальная сборная России обеспечила себе второе место, в том числе, благодаря тюменцам.

"Ребята, вы - пример того, что труд и стремление к победе всегда приносят результат. Уверен, что ваши навыки, необходимые сегодня в цифровой среде, найдут применение в разных областях экономики нашего региона.

Напомним, Дмитрий Титов и Виктор Легостаев завоевали золотую медаль в компетенции "Информационная безопасность", а Владислав Тетюшкин и Диана Касабова - медальоны за профессионализм в компетенциях "Сетевое и системное администрирование" и "Облачные технологии".

Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 проходил в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем приняли более 1 тыс. 500 профессионалов из 68 стран мира. Всего национальная сборная России состязалась более чем в 60 направлениях. В нее вошли 63 участника из 25 регионов страны.

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# WorldSkills , Александр Моор , профессионалы

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