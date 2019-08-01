Тюменцы Диана Касабова и Владислав Тетюшкин получили медальоны WorldSkills Kazan 2019

| Фото: Департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: Департамента труда и занятости населения Тюменской области

Тюменцы Диана Касабова и Владислав Тетюшкин награждены медальонами за профессионализм на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 в Казани. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал заведующий лабораторией сетевого и системного администрирования ТюмГУ Александр Горбачев, выступивший на чемпионате в роли эксперта.

"Медальон вручается тем, кто наберет не менее семисот баллов, - рассказал Александр Горбачев. - Вячеслав по результатам набрал семьсот десять баллов, Диана - семьсот шесть. В рамках компетенции Владислав выполнял настройку сетевого оборудования, занимался пусконаладкой информационной инфраструктуры на базе операционных систем Microsoft и Linux, поиском и устранением неисправностей".

Отметим, что сотрудники лаборатории сетевого администрирования ТюмГУ Диана Касабова и Владислав Тетюшкин считаются лидерами национальной команды WorldSkills в сфере информационных технологий. В их активе уже есть победы на различных российских и международных соревнованиях, в том числе, в Европе. Место в сборной России на чемпионат WorldSkills Kazan 2019 они получили без предварительного отбора.

"В задачи эксперта входила подготовка участников и площадки по компетенциям, а также все, что связано с логистикой и размещением. Так что в какой-то мере это были и обязанности менеджера", - рассказал Александр Горбачев о своей работе в качестве эксперта. Добавим, в 2013 году Александр входил в состав первой сборной России WorldSkills в Лейпциге.

Первое место в компетенции "Информационная безопасность" на чемпионате Worldskills 2019 заняли тюменцы Виктор Легостаев и Дмитрий Титов. Всего представители сборной России получили 14 наград высшей пробы.

Напомним, чемпионат WorldSkills Competition 2019 проходил в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем приняли более 1 тыс. 500 профессионалов из 68 стран мира. Всего национальная сборная России состязалась более чем в 60 направлениях. В нее вошли 63 участника из 25 регионов страны.

Николай Ступников