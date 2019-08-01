Золото Worldskills International завоевали тюменцы Виктор Легостаев и Дмитрий Титов

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Тюменцы Виктор Легостаев и Дмитрий Титов заняли первое место в компетенции "Информационная безопасность" на мировом чемпионате по профессиональному мастерству Worldskills 2019.

Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив. Церемония награждения победителей и призеров Worldskills International проходила в присутствии президента России Владимира Путина на "Казань Арене" 27 августа.

К мировому первенству молодых профессионалов подготовил наставник Дмитрий Сериков. Тюменец Виктор Легостаев окончил Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ по специальности "компьютерная безопасность". Инженер рассказал, что в школе увлекался математикой, а в старших классах изучал программирование и заинтересовался ИТ-сферой и проблемами безопасности приложений. Во время учебы в университете познакомился с участниками WorldSkills, которые предложили ему присоединиться к движению.

"Участие в чемпионатах WorldSkills и в самом движении дает мне знакомство с новыми интересными людьми и повышает мою квалификацию", - убежден победитель Worldskills International 2019.

Его напарник по команде Дмитрий Титов - выпускник Уральского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова по специальности "информационная безопасность автоматизированных систем". С 2017 года он проводил чемпионаты WorldSkills в качестве технического эксперта по компетенции "Сетевое и системное администрирование".

"Участие в чемпионатах WorldSkills и в самом движении дает мне саморазвитие. Мне удалось научиться навыкам и знаниям по стеку технологий, предоставленных на чемпионатах", - считает Дмитрий Титов.

Представители сборной России получили 14 наград высшей пробы, а также главный приз соревнований - Albert Vidal Award наградили Анастасию Камневу (Ярославская область), победившую в компетенции "Лабораторный и химический анализ". Девушка набрала наибольшее количество баллов среди всех участников соревнований.

Золото WorldSkills 2019 взяли 15 молодых профессионалов России, серебряные награды завоевали четверо россиян, еще пятерым вручили бронзовые медали.

Специальный приз Best of Nation достался Михаилу Воронцову из Самарской области, который соревновался в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ". Еще 27 российских участников получили медальоны за профессионализм. Всего в чемпионате принимали участие 63 представителя национальной сборной России.

Кроме того российские юниоры принесли стране титул абсолютных чемпионов WorldSkills Juniors : школьники завоевали весь комплект золотых медалей (из 13 возможных) на мировом чемпионате по профессиональному мастерству (JuniorSkills) 2019 года.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани 22-27 августа 2019 года. Участие в нем принимали более 1 тыс. 300 конкурсантов из 63 стран. Соревнования проходили по 56 компетенциям, в различных сферах производства: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Все компетенции объединены в шесть блоков: информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, строительство и строительные технологии, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика.

Ирина Ромашкина