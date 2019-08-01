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Дублеры "Тюмени" прервали серию проигрышей

Спорт, 12:42 30 августа 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Команда "Тюмень-дубль" обыграла "Академию" из Перми - 5:0 - в домашнем матче первенства страны среди команд третьего дивизиона, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Игра получилась скучной. Интрига умерла уже в первом тайме, в котором дубль сделал тюменский форвард Олег Долгалёв. А мог и вовсе оформить футбольный покер.

Гости прибыли на матч в малочисленном составе. И уже на 28-й минуте остались без замен. На их беду вскоре получил травму крайний защитник Никита Горд. До перерыва он еще пытался помогать партнерам. На второй тайм пермяки вышли вдесятером. И почти все время владели мячом.

Убаюкивающая игра прекратилась с выходом на поле у тюменцев в конце матча Никиты Беляева. 17-летний полузащитник, для которого этот матч был всего вторым в составе дубля в первенстве страны, своими активными действиями на фланге внес панику в оборону "Академии". В последнюю 10-минутку гости пропустили три безответных мяча. Автором двух голевых передач, после которых невозможно было не забить, стал Беляев, ассистировавший Долгалёву и Матвею Дмитриеву. Еще один гол на счету Владислава Башинского. 5:0 – победа тюменцев.

Лучшая пятерка команд в регионе "Урал и Западная Сибирь" теперь выглядит так: "Металлург" (Аша) – 45 очков, "Торпедо" (Миасс) – 41, СШОР "Звезда" (Пермь) – 36, "Металлург-Магнитогорск" – 31, "Тюмень-дубль" – 29.

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# «Тюмень-дубль» , ФК Тюмень , футбол

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