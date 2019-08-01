В усиленном режиме будут нести службу в День знаний тюменские полицейские

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Личный состав полиции Тюменской области будет нести службу в усиленном режиме во время мероприятий, посвященных Дню знаний. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

"В каждой образовательной организации, где будут проходить торжественные мероприятия, сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка, взаимодействовать с добровольными народными дружинами и казачеством. Наряды дорожно-патрульных служб будут приближены к местам проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения каких-либо происшествий", — сообщил Антон Каморников.

Подразделения огнеборцев будут также находиться в повышенной готовности 1 сентября. "Введен режим "Повышенная готовность". Из резерва в караулы будет добавлена дополнительная техника. Боевые подразделения будут готовы оперативно реагировать на вызовы", — рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

Инна Пахомова