Рост индекса промышленного производства отмечен в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Динамику индекса промышленного производства в Тюменской области проанализировал Тюменьстат. Результаты вошли в доклад о социально-экономическом положении в регионе.

Согласно данным ведомства, по итогам января-июля 2019 года индекс составил 100,5 % по сравнению с 2018 годом. Наибольшие подъемы зафиксированы в марте (106%), июне (104,1%) и июле (108,2%) по сравнению с предшествующими месяцами.

За семь месяцев выросло производство пищевых продуктов (индекс здесь и далее - 105,3%), готовых металлических изделий (127,1%), текстильных изделий (103,2%), электрического оборудования (107,6%), металлургическое производство (103,7%), бумаги и бумажных изделий (103,0%).

Снизился индекс у добычи полезных ископаемых (98,5%), производства напитков (93,9%), одежды (99,8%), обработки древесины (89,1%), полиграфической и копировальной деятельности (86,0%).

Если говорить об абсолютных цифрах, то за семь месяцев 2019 года добыто 7,2 млн тонн нефти; произведено 29 тыс. 429 тонны мяса и субпродуктов птицы; 7 тыс. 927 тонны колбасных изделий; 91 тыс. 90 тонны молока; 53 тыс. 82 тонны хлеба и хлебобулочных изделий; 11 тыс. 423 тонны кондитерских изделий. Изготовлено мебели на 528 млн 975 тысяч рублей.