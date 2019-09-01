Александр Моор: в новой школе созданы все условия для развития потенциала детей

Встречать День знаний открытием новых школ и корпусов стало хорошей традицией в Тюменской области. Об этом заявил губернатор Александр Моор, открывая второй корпус школы №65 по адресу ул. Бориса Житкова, 1.

Здесь на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, собрались первоклассники и ученики 10 классов. Изюминкой церемонии стал первый звонок, который дал робот в окружении актива школы.

"Нам очень важно, чтобы у каждого ребенка были возможности и условия для максимального развития интеллектуального и творческого потенциала. В этой школе для этого все есть. Отличная библиотека, спортзал, целый этаж технологичного оборудования для инженерного творчества", - отметил губернатор.

Глава региона пожелал первоклассникам идти в школу каждый день и все последующие 11 лет так же, как сегодня, с огромным желанием и любопытством. Старшеклассникам Александр Моор пожелал не терять время в этот последний, но очень важный период их школьной жизни, период самоопределения.

"Построить школу - полдела. Вам предстоит сделать вторую, более важную половину, - создать коллектив и душу, работать на принципах взаимопонимания, взаимной поддержки и уважения, чтобы дети чувствовали тепло, уют и заботу", - обратился он к учителям и родителям.

Подарком от губернатора на новоселье стали два школьных автобуса, украшенные воздушными шарами. Александр Моор уверен: это поможет коллективу обучать ребят не только в стенах здания, но и выезжать в учреждения культуры, искусства и спорта, чтобы нестандартно и творчески проводить уроки, растить ребят разносторонне развитыми.

Строительство школы началось осенью 2017 года и закончилось в июле 2019 года. В новом учебном году здесь будут учиться 2 тыс. 400 ребят с 1 по 11 классы.

Общая площадь здания превышает 20 тыс. кв. метров. Учебное заведение поделено на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация.

Всего в школе разместились 70 учебных кабинетов, а также "НаукоЛаб", студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике и технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла. Предусмотрена расширенная зона ожидания в холле первого этажа.

Здание школы построено по тому же проекту, что и второй корпус гимназии №49 в Ямальском-2. Отличаются школы только цветом в оформлении экстерьера. Корпус соответствует требованиям доступности для маломобильных жителей: предусмотрены световые и звуковые маяки на входе, мнемосхемы в фойе, тактильно-контактные указатели, лифты, пандусы, световые тактильные наклейки на поручнях и санузлы на каждом этаже с кнопками вызова помощи.

На прилегающей к школе территории расположились различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная площадка для хоккея, мини-футбола и баскетбола.

Напомним, до 2024 года в Тюмени появятся еще 15 школ.

Дарья Казакова