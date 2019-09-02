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Тепло вернется в Тюмень к концу недели

Общество, 10:30 02 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивая погода ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, со 2 по 8 сентября.

По данным центра Фобос, в начале недели будет пасмурно и дождливо, дневная температура не превысит плюс 13 градусов. Во второй половине из дождевых туч выглянет солнце, а показания термометров повысятся до плюс 19.

В Тюмени 2 сентября будет пасмурно, возможен дождь. Днем воздух прогреется лишь до плюс 13 градусов.

3, 4 и 5 сентября в дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 16. Небо по-прежнему будет пасмурным, вероятность дождей сохранится.

С 6 сентября осадки прекратятся, воздух будет прогреваться до плюс 18.

Выходные, 7 и 8 сентября, будут солнечными, дневная температура воздуха составит плюс 19 градусов.

Любовь Голышева

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# погода , погода в Тюмени

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