Почетный караул центра "Россияне" Тобольска победил на фестивале "Спасская башня"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Почетный караул военно-спортивного молодежного центра "Россияне" Тобольска занял первое место на фестивале "Спасская башня-2019" на Красной площади Москвы 31 августа, сообщает администрация города.

Всего 17 команда из регионов страны и Луганской народнуой республики претендовали на звание лучшего почетного караула.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

На международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" конкурсантам предстояло выполнить три упражнения: демонстрацию знамени, возложение цветов к мемориалу и смену часовых на Посту № 1. Также команды представляли произвольную программу - показательные выступления с исполнение строевых приемов с оружием. Оценивали выступления ребят профессионалы высокого уровня - представители рот Почетного караула Президентского полка, 154 Преображенского полка и Почетного караула республики Беларусь.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Зрители восторженно встречали всех конкурсантов. Солнце пекло и страсти накалялись. Все ребята показали высший пилотаж в мастерстве исполнения строевых приемов и приемов с оружием. Порой не скрывали свое восхищение не только зрители, но и члены жюри конкурса.

Команда Почетного караула военно-спортивного молодежного центра "Россияне" Тобольска помимо первого места, награждена специальным призом ветеранов Кремлевского полка.