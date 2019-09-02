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Тюменцы могут написать письмо Джульетте

Общество, 17:38 02 сентября 2019

Тотальный диктант во ВКонтакте | Фото: Тотальный диктант во ВКонтакте

Школьников и студентов приглашают присоединиться к акции "Письма Джульетте", сообщает Тюменский филиал Почты России.

Акция приурочена ко дню рождения шекспировской героини, который в Италии празднуют 16 сентября. Письма с рассказом о своей истории любви следует отправить на адрес Клуба Джульетты: Club di Giulietta Corso Sant'Anastasia, 29 37121 Verona Italia. Секретари клуба отвечают на все письма, помогают советами, поддерживают влюбленных со всего мира.

Как рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева, письма – отличная возможность в начале учебного года проверить творческие способности и знание иностранного языка.

"Письма можно писать на английском, итальянском, французском и немецком языках. Думаю, всем, кто увлеченно их изучает, будет интересно поделиться своими личными переживаниями. Хотя написать Джульетте можно и на русском", - отметила Татьяна Пономарева.

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# иностранные языки , студенты , школьники

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