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Первенство Тюмени по дзюдо пройдет 8 сентября

Спорт, 08:40 04 сентября 2019

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Первенство Тюмени по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и чемпионат города среди мужчин и женщин пройдут 8 сентября, сообщает Центр дзюдо Тюмени.

Торжественное открытие городских соревнований по дзюдо начнется в 11 часов в большом зале центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" по адресу: ул. В. Гнаровской, 1.

Для участия в соревнованиях заявлено уже более двухсот спортсменов из спортивных школ и клубов города: ДЮСШ "Тура", ДЮСШ "Центр дзюдо", ДЮСШ "Олимпиец", ЦОП "Тюмень-дзюдо", СК "Боец", ЦРТДиЮ "Бригантина", КДТ им. Кижеватова, Тюменского президентского кадетского училища.

Предварительные заявки на первенство Тюмени по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет и чемпионат города среди мужчин и женщин принимаются до 4 сентября в МАУ ДО ДЮСШ "Центр дзюдо" города Тюмени по адресу: ул. В. Гнаровской, 1 или по электронной почте zayavka.judo72@mail.ru; gunpowder91@mail.ru.

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# дзюдо , первенство Тюмени

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