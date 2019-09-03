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Один человек пострадал при пожаре на улице Карла Маркса в Тюмени

Общество, 10:19 03 сентября 2019

архив ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек пострадал в результате пожара в пятиэтажном доме на ул. Карла Маркса в Тюмени 3 сентября, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Вызов поступил на единую диспетчерскую службу в 1 час 46 минут. Произошел пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Карла Маркса. Через шесть минут на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения.

Ликвидировали открытое горение в два часа ночи. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. В результате пожара повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 4 кв. метров.

В тушении задействовали три звена газодымозащитной службы, 21 человека личного состава, семь единиц техники пожарно-спасательных частей Тюменского гарнизона.

Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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# МЧС , пожар , эвакуация

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