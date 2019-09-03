Один человек пострадал при пожаре на улице Карла Маркса в Тюмени
Один человек пострадал в результате пожара в пятиэтажном доме на ул. Карла Маркса в Тюмени 3 сентября, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.
Вызов поступил на единую диспетчерскую службу в 1 час 46 минут. Произошел пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома на ул. Карла Маркса. Через шесть минут на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения.
Ликвидировали открытое горение в два часа ночи. Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. В результате пожара повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 4 кв. метров.
В тушении задействовали три звена газодымозащитной службы, 21 человека личного состава, семь единиц техники пожарно-спасательных частей Тюменского гарнизона.
Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.