Минстрой выберет лучшие работы российских журналистов о строительстве и ЖКХ

| Фото: Министерство строительства и ЖКХ РФ | Фото: Министерство строительства и ЖКХ РФ

Более 100 работ поступило на IV Всероссийский конкурс СМИ "Созидание и развитие", сообщает Минстрой. Наибольшее количество заявок прислали из Свердловской области, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Лидирует по популярности номинация "Лучший материал о реализации проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях", она собрала 30 заявок. 21 заявка поступила в номинацию "Лучший материал об участии граждан, в том числе молодежи и добровольцев, в реализации программ по созданию комфортной городской среды".

Конкурсные работы принимаются до 1 октября 2019 года включительно на официальном сайте конкурса. Заявки подаются в электронном виде с использованием интерактивной регистрационной формы.

Для оценки конкурсных материалов сформировано жюри, которое возглавил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Также в составе жюри – ведущие отраслевые эксперты, руководители СМИ, журналисты.

Победители конкурса будут объявлены до 31 октября. Церемония награждения пройдет в Москве в ноябре 2019 года.