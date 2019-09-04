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Новые группы для дошколят откроются в трех селах Тюменского района

Общество, 12:53 04 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые дошкольные группы в детских садах сел Перевалово, Успенки и Каменки откроются 6 сентября. Всего в 2019 году в Тюменском районе открылись дополнительно 230 мест в детсадах, сообщает пресс-служба Тюменского района.

110 мест из открывшихся для малышей в возрасте от двух до трех лет созданы в рамках реализации национального проекта "Демография". Так, ясельные группы для детей раннего возраста откроются в Переваловском и Каменском детсадах. Отметим, что на сегодняшний день детский сад в селе Перевалово посещают 160 детей.

В дополнительной шестой группе в Перевалово ко встрече с малышами проведен капитальный ремонт, группы оборудованы современной мебелью и игрушками.

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# детский сад , Перевалово , Тюменский район

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