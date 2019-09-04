В Тюмени ищут уличных художников на "Вечерний урбан"

| Фото: "Вечерний урбан" во ВКонтакте | Фото: "Вечерний урбан" во ВКонтакте

Выставку работ 18 молодых художников планируют открыть на тюменской набережной в рамках мероприятия "Вечерний урбан", которое стартует 15 сентября в 17 часов. Сейчас идет набор авторов, которые разрисуют фанерные конструкции в форме треугольников.

Организаторы задали тему "Характер города: Люди. Улица. Культура". Эскизы от художников принимаются до 10 сентября на почту urbantmn@gmail.com.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Дарья Ермакова, в дальнейшем выставка работ молодых авторов будет радовать людей, прогуливающихся на набережной Туры, на протяжении двух недель. Создавать арт-объекты художники будут на улице, на глазах у прохожих.

Баллончики с краской авторам идей предоставят организаторы. Имена художников, которые оформят фанерные конструкции в форме треугольников, назовут 12 сентября.

Кроме того, посетителей "Вечернего урбана" ждут лекции о визуальной среде и осмысленном творчестве, перформансы и интерактивы, танцы. Художник, дизайнер, преподаватель рисунка и каллиграфии Ксения Малушина проведет мастер-класс "Экспрессивная каллиграфия". Будет и музыкальная составляющая, но пока организаторы не называют имен исполнителей, которые выступят на мероприятии.

Инна Пахомова