Завод по переработке картофеля запустили в Тюменской области

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Завод по переработке картофеля агрофирмы "КРиММ" запустили в Тюменской области 5 сентября.

В торжественном открытии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, губернатор Александр Моор, советник по вопросам сельского хозяйства посольства Королевства Нидерландов в РФ Меувес Брауер, депутаты областной думы, представители бизнеса.

"В Тюменской области запустили уникальное предприятие. Здесь научились работать не только с производством товарного картофеля, но и вводить в структуру севооборота достаточные площади, производить семена для других сельхозтоваропроизводителей. Теперь есть переработка, то, чего нет во многих регионах страны. Это безусловно революционный и прорывной подход", - сказал Иван Лебедев и подчеркнул, что такие успехи стали возможны в том числе благодаря руководству области.

Глава региона отметил, что инвестиционный проект строительства завода реализовали профессионалы, люди, которые любят свое дело и знают, чего хотят.

"Компания сразу создавалась как предприятие, которое использует новейшие научные разработки, инновационные технологии, и сегодня "КРиММ" - это бренд агропромышленного комплекса Тюменской области, - уверен Александр Моор. - Мы гордимся, что на нашей земле с нуля создана компания, которая теперь задает тон всем сельхозтоваропроизводителям".

Завод ООО "Агрофирма "КРиММ" на 30 тыс. тонн в Упорово - первый завод подобного типа в России. Строительство началось в 2017 году, общая площадь производства - 11 тыс. 400 кв. м. Объем инвестиций в проект - более 1,1 млрд рублей. Проект реализовывали с использованием механизма льготного инвестиционного кредитования с общим объемом заемных средств двух банков в размере 0,697 млрд рублей.

Проект включает в себя строительство мощностей по переработке продукции (установку линии по производству свеженарезанного картофеля), строительство очистных сооружений и переработки сточных вод, приобретение высокотехнологичного оборудования, покупку техники и оборудования для полевых работ. Создано 51 рабочее место.

Губернатор подчеркнул, что изначально перед аграриями стояла задача не просто производить овощи и картофель, но и заниматься глубокой переработкой.

"Правительство всегда будет оказывать поддержку предприятиям, которые развиваются, такие проекты. Их поддержат и на федеральном уровне. Это лишь первый шаг на пути в создании глубокой переработки", - сказал Александр Моор.

На заводе будут производить и выпускать картофель "Fresh Cut" в атмосферной упаковке, картофель бланшированный в вакуумной упаковке, пастеризованный в вакуумной упаковке, а также печеный и смешанный с овощами либо с мясом.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов от имени депутатов поздравил сотрудников завода с запуском и выразил уверенность, что новое производство укрепит за Тюменской областью статус одного из крупных производителей картофеля в стране.

Дарья Казакова