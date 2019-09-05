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Открыт прием заявок на конкурс "Творчество для всех"

Общество, 16:43 05 сентября 2019

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Открыт прием заявок на XIV Городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья "Творчество для всех", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

К участию приглашают людей с инвалидностью в возрасте с 18 до 65 лет, а также творческие коллективы, желающие реализовать способности в различных жанрах и видах искусства.

В числе конкурсных номинаций: вокал, хореография, оригинальный жанр, исполнение на музыкальных инструментах, литературное творчество (декламация стихов и прозаического текста собственного сочинения или других авторов), художественное творчество (ИЗО, ДПИ).

Заявку для участия в фестивале можно подать до 1 октября 2019 года в Областной центр реабилитации инвалидов по адресу: Тюмень, ул. Уральская, 60/1, кабинет 212, контактное лицо: Светлана Александровна, телефон для справок 43-13-53, доб. 107 или скачать самостоятельно на официальном сайте в разделе "Проекты" 2019 год и отправить на электронный адрес: orci72metod@yandex.ru.

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# конкурс , люди с ОВЗ , творчество , фестиваль

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