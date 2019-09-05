Инна Лосева: дополнительные доходы бюджета скажутся на уровне жизни каждого жителя региона

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Дополнительные доходы областного бюджета на сумму более 58 млрд рублей скажутся на уровне жизни каждого жителя Тюменской области. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель комитета областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

"В Тюменской области умеют расходовать денежные средства рационально и эффективно, - отметила она. – Дополнительные доходы позволили значительно увеличить расходы на дорожное строительство. Наши региональные дороги приведены в качественный вид. Сейчас стоит задача привести в порядок муниципальные и сельские дороги. Большая сумма направляется на строительство жилья. У нас почти 11 тысяч человек ожидает переселения из ветхого и аварийного жилья".

Текущий объем доходов областного бюджета будет увеличен на сумму более 58 млрд рублей. Соответствующие поправки в закон Тюменской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" рассмотрели на очередном заседании комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию.

"Изменения основных характеристик областного бюджета на текущий финансовый год обусловлены ростом налогооблагаемой базы, - пояснил заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. - План по налогам на прибыль организаций корректируется в сторону увеличения на сумму более 50 миллиардов рублей".

Расходы областного бюджета 2019 года предлагается увеличить на 48 млрд рублей. Из них 831 млн рублей будет дополнительно направлено на программу "Развитие агропромышленного комплекса".

На 822 млн рублей увеличены расходы на развитие образования. "Эти средства будут направлены на укрепление материально-технической базы системы образования, - пояснил Михаил Таранов. - В частности, предусмотрено приобретение новых зданий и обновление существующих. Будет закуплено 64 школьных автобуса".

Почти на 1,5 млрд рублей вырастут расходы на программу развития здравоохранения. Предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт и реконструкцию лечебных учреждений, усиление материально-технической базы. В частности, приобретается 17 автомобилей скорой медицинской помощи, а также медицинское оборудование различного назначения.

583 млн рублей поступило из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

На 2 млрд рублей увеличиваются расходы на программу развития жилищного строительства, почти 1,5 млрд из них будут направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Увеличено финансирование инженерной подготовки земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Заводоуковске, Тюмени, Тюменском, Упоровском и Сорокинском районах.

Почти на 500 млн рублей увеличены расходы на программу "Социальная политика".

На 4,5 млрд рублей предлагается увеличить расходы на программу развития жилищно-коммунального хозяйства.

"Решаются задачи сдерживания ростка платы за коммунальные услуги, реконструкция объектов тепло- и водоснабжения, приобретение специализированной техники", - отметил Михаил Таранов.

На 885 млн планируется увеличить расходы на программу развития транспортной инфраструктуры. 25 млрд рублей дополнительно направляется на мероприятия программы "Сотрудничество".

Борис Олейник