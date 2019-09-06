Пожарные инспекторы проверяют дома с печным отоплением

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области во ВКонтакте

17 домов с печным отоплением обследовали сотрудники Аромашевского отдела надзорной деятельности в с. Слободчики во время профилактического рейда перед началом отопительного сезона, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы госпожнадзора выявили захламленность придомовой территории в нескольких домовладениях, неисправность отопительных печей и отсутствие предтопочного листа возле них в двух домах. Самыми распространенными нарушениями стали перегруженность розеток тройниками и удлинителями, а также прохождение проводов по воспламеняющимся поверхностям.

Работники МЧС обратили внимание жильцов на нарушения, рассказали, к чему они могут привести, и передали памятки о соблюдении мер предосторожности в жилых помещениях.

49 жителям напомнили о правилах пожарной безопасности. Особое внимание пожарные уделяют тому, что в зимний период опасность возникновения пожаров от печей, электрических приборов отопления значительно возрастает, настоятельно рекомендуют жильцам обзавестись огнетушителем и автономным дымовым пожарным извещателем. При малейшем запахе дыма он подаст звуковой сигнал и предупредит о возникшей угрозе.