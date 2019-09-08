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Единый день голосования в Тюменской области - фотогалерея

Политика, 13:29 08 сентября 2019

фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Жители Тюменской области выбрают депутатов сельских, районных, городских и областной дум 8 сентября. Проголосовать за своих кандидатов граждане смогут до 20 часов по местному времени.

По результатам голосования новый состав думы будет сформирован в Ялуторовске и 12 муниципальных образованиях Тюменского района. В Абатском, Армизонском, Аромашеском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Уватском, Упоровском и Юргинском районах состоятся довыборы в думы сельских поселений. В Тобольске проходят довыборы депутата в городскую думу.

фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ﻿

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