Единый день голосования в Тюменской области - фотогалерея

фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Жители Тюменской области выбрают депутатов сельских, районных, городских и областной дум 8 сентября. Проголосовать за своих кандидатов граждане смогут до 20 часов по местному времени.

По результатам голосования новый состав думы будет сформирован в Ялуторовске и 12 муниципальных образованиях Тюменского района. В Абатском, Армизонском, Аромашеском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Уватском, Упоровском и Юргинском районах состоятся довыборы в думы сельских поселений. В Тобольске проходят довыборы депутата в городскую думу.