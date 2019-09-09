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Семьдесят человек эвакуировались из здания детского сада в Тюмени

Происшествия, 11:47 09 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

70 человек эвакуировались из здания детского сада на ул. Пермякова в Тюмени 9 сентября. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В 7 часов 45 минут на пульт диспетчерской связи поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в детском саду № 118 (3 корпус).

"По сообщению было установлено, что произошло короткое замыкание в электрическом щите без последующего горения. Из здания детского сада самостоятельно эвакуировались 70 человек, из них 50 детей. Пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В 7 часов 48 минут прибыли пожарные подразделения. Через 10 минут был дан отбой. Всего к месту вызова привлекали 43 человек и 12 единиц спецтехники.

Сейчас детский сад работает в штатном режиме.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , детский сад , эвакуация

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