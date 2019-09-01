Компания "Золотые луга" представит Тюменскую область на уральской агропромышленной выставке

Фото: АО "Золотые луга" Фото: АО "Золотые луга"

АО "Золотые луга" станет одним из трех предприятий, которое представит молочную отрасль Тюменской области на межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Мероприятие пройдет 17-19 сентября в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании.

На площадке выставки компания организует дегустацию и представит свой широкий ассортимент натуральных молочных, кисломолочных продуктов, творог, масло и сыры. На российском рынке тюменский производитель известен под тремя торговым марками: "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи ЗдорОво!", все продукты не содержат консервантов и добавок "Е", стабилизаторов, искусственных красителей, вкусовых добавок, ГМО и растительных масел.

В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа. В частности, состоится заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, круглый стол на тему "Умное сельское хозяйство: проблемы организации и развития", сессия коммерческих переговоров о закупках с торговыми сетями и другие мероприятия.

Отметим, что компания "Золотые луга" регулярно принимает участие в агропромышленных выставках различного масштаба, где завоевывает награды, признание экспертов и потребителей.

"Мы уже не новички на рынке молочной продукции, но завоевать репутацию нам помогло добросовестное отношение к делу и уважение к покупателю. Здесь важно не останавливаться на достигнутом, нужно постоянно доказывать, что ты по-прежнему честен, сохраняешь традиции производства, даешь людям натуральный продукт", - отмечает генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

Ежегодно "Золотые луга" становятся лауреатами и дипломантами всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" и конкурса "Лучшие услуги и товары Тюменской области". В 2016 году "Золотые луга" вошли в Список Честных производителей молочной продукции, сформированный Россельхознадзором, и получили медаль "За отвагу" – специальную маркировку для честных производителей.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.