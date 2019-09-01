Спартакиада учащихся Тюменской области набирает обороты

Фото: ГАУ ТО ОСШОР Фото: ГАУ ТО ОСШОР

Финалы XXIII спартакиады учащихся региона состоятся в Тюменской области 13 сентября. Право первыми выявить сильнейших выпало представителям городошного спорта, игрокам в лапту и футболистам.

Финальные состязания по городошному спорту пройдут в селе Аромашево в ДЮСШ "Фортуна" с 13 по 15 сентября. Здесь же итоги борьбы подведут игроки в лапту с 26 по 29 сентября.

Особое внимание будет приковано к финальным играм по футболу, где уже прошли зональные среди районов области (2 группа). В финал вышли команды Сладковского, Сорокинского, Ярковского, Нижнетавдинского, Ишимского, Исетского и Упоровского муниципального образования, а также Голышмановского городского округа, который и примет заключительные игры на площадке "Голышмановской СШОР" с 4 по 6 октября.

Финальные игры ждут и команды 1 группы. С 4 по 6 октября в Ишиме на базе спортшколы встретятся сборные Тюменского района, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа и трех административных округов Тюмени: Калининского, Ленинского и Центрального.

XXIII спартакиада учащихся Тюменской области стартовала 6 сентября и продлится до июля 2020 года. Участие в ней принимают общеобразовательные организации муниципальных образований региона. Подробную информацию о проведении соревнований можно найти в положении.