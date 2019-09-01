Выходные в Тюмени: спектакли, выставки, кинопоказы

Фото Александра Пересторонина Фото Александра Пересторонина

"Афиша Тюмень" представляет мероприятия на вечер пятницы, 13 сентября, и ближайшие выходные. Тюменцы и гости города увидят спектакли, выставки, кинопоказы и многое другое.

Контактная выставка кошек (0+)

Это первая полноконтактная передвижная зоовыставка, на которой представлены самые разнообразные породы: мейн-куны, сфинксы, тойгер, бенгалы, экзоты, а также просто красавцы разных окрасов. Здесь можно не просто увидеть, но еще и погладить, покормить и сфотографироваться с самыми милыми и ласковыми животными.

Когда: до 22 сентября

Где: ТРЦ "Премьер" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63, 1 этаж)

Стоимость: от 100 рублей

Игротека в магазине настольных игр "Hobby Games" (18+)

Игротека — лучший способ лишний раз встретиться с друзьями или познакомиться с новыми людьми и увлекательно провести время за настольными играми. Живое общение, интеллектуальная активность развивают только положительные качества в человеке. На игровом вечере ты погрузишься в мир настольных игр различного жанра - от проверенной классики до новейших игр современности.

Продолжительность: три-четыре часа.

Когда: 13 сентября в 20 часов

Где: магазин Hobby Games (ул. Республики, 172/1)

Стоимость: 150 рублей

Спектакль "Река возвращается" (16+)

Спектакль о памяти, о жизни, о любви, который адресован родителям взрослых детей и, одновременно, тем самым взрослым детям. Когда "деревья были большими", мир казался бесконечным. Но люди уходят, события прошлого переосмысляются, и время заставляет по-иному достраивать воспоминания.

Важным становится только то, что человек оставляет после себя. Собственные поражения и победы или будущее детей? В спектакле "Река возвращается" жизнь и память отца причудливо переплетаются с судьбой и будущим сына.

Когда: 13 сентября в 19 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 450 рублей

Концертная программа "Чайная феерия" (6+)

Чаепитие – ритуал, церемония, обставляемая у каждого народа по-особому. Гостям расскажут о традициях чаепития по-русски и по-татарски, узнают, как пьют чай белорусы и украинцы, какие особенности у чайных ритуалов в Азии и у народов Севера и чем славится кавказское чаепитие. Увлекательное путешествие в мир чайных традиций будет сопровождаться выступлениями национальных творческих коллективов Дворца национальных культур "Строитель".

Когда: 13 сентября в 17 часов

Где: ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Вход свободный

Показ фильма "Маленькое красное платье" (18+)

Искусный арт-хоррор, вооруженный лошадиной долей черного юмора, стилизованный под винтажные европейские ужастики из 70-х, в котором фигурирует платье-убийца, живые манекены и жуткий дух капитализма. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Недавно ставшая одинокой Шила всеми возможными способами ищет нового ухажера. В этот раз ей помогло объявление в газете. Но для свидания нужно надеть что-то роскошное. Героиня отправляется в универмаг Dentley & Soper, где говорящая со странным акцентом и похожая на персонажа фильма Тима Бертона румынка предлагает единственное в своем роде красное платье.

Когда: 13 сентября в 20 часов

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Встреча BOOK CLUB "21" (16+)

Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и побеседовать об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества. Подробнее по телефону: 26-43-74. Очередной книгой для прочтения и совместного обсуждения выбраны три книги: Д. Тиммер "Лишь пять дней", Э. Курниаван "Красота - это горе" и М. Трауб "Истории моей мамы".

Когда: 14 сентября с 16:00 до 17:30

Где: информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт 15/1)

Участие бесплатное

Областной праздник трезвости (0+)

Областной праздник трезвости – это комплекс информационных, общественных, образовательных, культурно-просветительских, спортивно-игровых, семейно-досуговых и других трезвенных мероприятий.

Цель праздника – утвердить в сознании людей навык отдыхать, праздновать и радоваться трезво, показать огромные преимущества трезвой жизни, высокую нравственную ценность трезвости - основы благополучия и процветания личности, семьи и общества.

Когда: 14 сентября с 12 часов

Где: Цветной бульвар

Участие бесплатное

День открытых дверей в ДКиТ "Торфяник" (0+)

Каждый сможет побывать в этот день на "7 континенте". С 15 часов начнутся мастер-классы от руководителей студий, а в 17 часов - праздничный концерт. "7 континент" в ДКиТ "Торфяник" - место, где живет творчество!

Когда: 14 сентября в 15 часов

Где: ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26)

Вход свободный

Спектакль "Поместье ворона" (18+)

Это мистический детектив и, одновременно, черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Тебя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным.

Когда: 14 сентября в 18 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 450 рублей

Вечер поэзии и музыки * СВЕТЛЫЙ * В КАЖДОМ СЕРДЦЕ * (16+)

В эпоху технологий и невероятно быстрых ритмов жизни мы, люди, забываем, что значит жить, чувствовать, видеть. Пульсация города мешает услышать собственное биение Сердца. А ведь внутри Него существуют огромные, необыкновенные миры, в которых цветут сады Эдема и поют райские птицы. Зачастую мы закрываем двери в это прекрасное место.

Здесь при помощи атмосферы, музыки, слов и образов ты сможешь войти в контакт с собой, пробудить давно забытые чувства. Подробнее о билетах тут.

Когда: 14 сентября в 19 часов

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Стоимость: 200 рублей (детский), 500 рублей (взрослый), 800 рублей (билет на двоих)

Барная викторина City Quiz (18+)

City Quiz – это интеллектуально-развлекательное шоу, во время которого твоей команде нужно отвечать на разные интересные вопросы. Это похоже одновременно на "Брэйн-ринг" и "Что? Где? Когда?". Лучший вариант буднего вечера. Для участия нужно собрать команду друзей (от двух до восьми человек) и зарегистрироваться.

Это: кубок тройке победителей, ништяки каждому участнику, яркие фотки. В общем, самый рок-н-рольный квиз Тюмени. Можно затусить и не проспать никуда не следующий день. Регистрация и подробности тут.

Когда: 14 сентября в 16 часов

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей с человека

Международный танцевальный фестиваль "Золотые ворота Сибири". Чемпионат Европы (12+)

На паркете концертно-танцевального зала "Золотые ворота Сибири" соберутся именитые звезды бальных танцев, которые сразятся за титул чемпионов Европы, так же зрители увидят показательные выступления мировых звезд танцевального искусства.

Когда: 14 сентября в 19 часов

Где: КТЗ "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87)

Стоимость: 1 тыс. 500-3 тыс. 500 рублей

Спектакль-синтез "Сквозь пальцы" (16+)

"Жить здесь и сейчас" — фраза, которая стала почти непостижимой философской мыслью. Современный мир поглощает "система" или так называемые Серые Господа, возникшие оттого, что люди дали им возможность появиться, а теперь и властвовать. Они выстраивают иерархию, стандарты, обязательства жизни каждого человека.

И только хрупкая девушка Момо, не помнящая природу своего возникновения, но обладающая даром слушать и слышать голос души, остается вне "системы", бросая ей вызов. Может быть, если удастся убедить людей послушать музыку внутреннего мира, услышать сердце, тогда каждый человек станет счастливее, будет чувствовать жизнь, видеть яркость красок, и время оставит свою скоротечность.

Когда: 14 и 15 сентября в 19 часов

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)

Стоимость: 300-400 рублей

Спектакль "Это Тюмень, детка!" (16+)

Это спектакль о трех вечно живущих в Тюмени бабушках. Неизвестно, сколько сотен лет хранят они в памяти историю своего полуразвалившегося дома, его жильцов, гостей, проезжих. Но какими бы нелепыми ни были их байки, они хранят неизбывную любовь к Тюмени и ее жителям. Любовь искреннюю и насмешливую, без ложного пафоса и сантиментов.

Когда: 15 сентября в 15 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская 8а)

Стоимость: 450 рублей

Кукло-встреча (12+)

Если ты любишь кукол (Барби, Братц, Монстр Хай, БЖД, Фарфор и т.д.), хочешь поговорить или рассказать о них, тебя ждет с радостью на "Кукловстрече".

Здесь ты сможешь в уютной дружеской обстановке познакомиться с коллекционерами и мастерами разного уровня, узнать много новой полезной информаци и просто хорошо провести время. Можно принести своих кукол с собой, рассказать о них, задать интересующие вопросы, обсудить последние новости кукольного мира и поделить своим опытом. Телефон для записи: 46-84-09.

Когда: 15 сентября в 15 часов

Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 200 рублей без кукол, с куклами - бесплатно

Поэтический вечер Владимира Понкина (18+)

Творчество Владимира вдохновляет, заставляет задуматься о себе, о жизни, об окружающих людях и об мелких деталях, что делают нашу жизнь необычной. В каждой строчке ты найдешь часть себя. При чтении произведений Владимир погружает слушателей в увлекательное путешествие и позволяет себе оставаться искренним. Тем самым он обеспечивает поддержку каждому, кто неравнодушен к его истории. Разговоры с автором по душам, любимый голос и стихи, объятия и фото на память – все это ты ощутишь на поэтическом вечере.

Когда: 15 сентября в 19 часов

Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)

Стоимость: 500 рублей

Показ фильма Педро Альмадовара "Боль и слава" (18+)

Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Все это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве — боли и славе.

Когда: 15 сентября в 20 часов

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Полная версия мероприятий здесь