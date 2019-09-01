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Любителей народной песни соберут на фестивале в Тюмени

Общество, 10:17 14 сентября 2019

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Открыт прием заявок на фестиваль "На Руси без песни не живется", который пройдет в Доме культуры "Водник" в Тюмени 27 октября в 11 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

Традиционный конкурс объединит любителей народной песни, а также тех, кто давно мечтает приобщиться к родной культуре. К участию в фестивале приглашают солистов, дуэты, трио и квартеты, квинтеты, вокальные ансамбли (до шести человек). Исполнители могут быть любого возраста. Главное – представить на суд публики песню или частушки. Выступление будет ограничено по времени – каждому номеру отведено максимум пять минут.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

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# ансамбли , конкурс , песни , творчество , фестиваль

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