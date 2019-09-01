Любителей народной песни соберут на фестивале в Тюмени

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Открыт прием заявок на фестиваль "На Руси без песни не живется", который пройдет в Доме культуры "Водник" в Тюмени 27 октября в 11 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

Традиционный конкурс объединит любителей народной песни, а также тех, кто давно мечтает приобщиться к родной культуре. К участию в фестивале приглашают солистов, дуэты, трио и квартеты, квинтеты, вокальные ансамбли (до шести человек). Исполнители могут быть любого возраста. Главное – представить на суд публики песню или частушки. Выступление будет ограничено по времени – каждому номеру отведено максимум пять минут.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.