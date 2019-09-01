МФК "Тюмень" сыграл вничью с екатеринбургской "Синарой"

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" сыграл вничью в первом домашнем матче нового розыгрыша чемпионата российской суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Команда Игоря Путилова разошлась миром с екатеринбургской "Синарой" - 4:4. Голы в составе хозяев на счету Сергея Крыкуна, Андрея Соколова, Ивана Лобкова и Артема Антошкина. После матча главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов, остался недоволен итоговым результатом.

"Вели по ходу матча и упустили преимущество. У нас пришли новые футболисты, которые еще не совсем знают наши принципы игры в обороне, прежде всего. Нет слаженности в действиях. Радует, что рисунок игры, создали много голевых моментов, которые нужно хладнокровнее завершать. Спасибо болельщикам за поддержку. Очень приятно играть в такой атмосфере", - отметил Игорь Путилов.

15 сентября команды проведут повторный поединок. Матч пройдет в тюменском СК "Центральный", начало в 15 часов.