"Тюменский легион" уступил "Реактору"

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"Тюменский легион" уступил "Реактору" из Нижнекамска - 2:8 - в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

Место на последнем рубеже сибиряков занял Павел Гущин. В номинально первое звено атаки Артёма Пылаева вошли Александр Лужин и Никита Брютов. Второе звено составили Александр Головин – Андрей Коваленко – Илья Финевич. С "центром" Сергеем Тихановичем действовали Роман Червин и Артём Васюков. Обладающие опытом выступления на уровне ВХЛ за тюменский "Рубин" нападающие Иван Степанов, Евгений Волков и Михаил Сусликов составили четвертое атакующее звено хозяев.

Встречу хозяева начали весьма бодро и уже на второй минуте Коваленко открыл счет. Форвард разрезал оборону гостей на правом фланге атаки и бросил в угол ворот "Реактора". На экваторе отрезка неотразимо бросил Илья Паранин. А затем хозяева не сдержали у своих ворот Тимофея Барсукова.

Второй период сибиряки провели слабее, чем первый. Моменты у чужих ворот они создавали редко, а сами пропустили две шайбы. На 31-й минуте Андрей Чивилёв забросил в большинстве. Для реализации лишнего "Реактору" хватило 17 секунд. Вскоре Георгий Крысов увеличил гандикап нижнекамского коллектива до трех голов. Попытки тюменцев организовать адекватный ответ оказались тщетными.

В заключительном отрезке превосходство гостей было очевидным. На 44-й минуте во второй раз за матч снайперскими качествами блеснул Илья Паранин (1:5). Через 43 секунды Максим Полькин в шестой раз огорчил Гущина. Последнего заменил Станислав Пылаев.

Затем тюменцы оказались в двойном меньшинстве, но выстояли. Правда, вскоре на пять минут отправился в штрафной бокс Пылаев и Чивилёв оформил дубль.

Восьмая шайба оказалась в воротах "Легиона", когда хозяев играли уже в полном составе – отличился Булат Шамбазов. За 33 секунды до сирены "Легион" реализовал большинство – отличился Головин с передачи Александра Ильина.