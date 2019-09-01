Чем впечатлит и удивит гостей юбилейный Тюменский нефтегазовый форум

| Фото: Татьяны Тихоновой | Фото: Татьяны Тихоновой

За день до старта Х Тюменского нефтегазового форума на площадку мероприятия попали региональные журналисты. Представители СМИ оценили, как преобразился тюменский технопарк и узнали, какие сюрпризы готовят организаторы юбилейного отраслевого форума для участников и гостей, которых ожидается почти 3,5 тыс. человек.

Выставка инновационных проектов в тысячу квадратных метров

Перед зданием технопарка разместили два шатра: сюда вынесли регистрационную часть и всю экспозицию предприятий, которые раньше ютились на втором этаже здания. Исполнительный директор тюменского технопарка Александр Сакевич отметил, что такое решение было принято после замечаний от участников на тесноту и дискомфорт. Шатер в 1 тыс. кв. м вместил в себя стенды крупных нефтегазовых компаний: "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "РН-Уватнефтегаз", "СИБУР" и большой пул нефтесервисных предприятий, поставщиков технологий и оборудования. Третий год подряд на ТНФ выставляются резиденты "Сколково", оператором которого является тюменский технопарк.

Особенностью 2019 года станут технологические дни "Сургутнефтегаза", "Лукойла", "Газпромнефти" и "Новатэка". По словам исполнительного директора Тюменского нефтегазового форума Владимира Илющенко, для участия в этих мероприятиях заявились более 300 компаний и стартапов со всей России. 78 проектов прошли отбор, среди них - с десяток тюменских, что в масштабах страны - внушительный показатель.

Обширный стенд готовит правительство Свердловской области. Регион, который по праву считают машиностроительным сердцем РФ, представит около восьми крупных заводов, в том числе работающих на нефтегазовую отрасль.

Помимо выставочного павильона, гостей ждет уличная экспозиция, в основном представленная техникой для суровых северных условий. Компания "Энерготехсервис", которая 19 сентября запустит завод энергетического оборудования на базе индустриального парка "Боровский", продемонстрирует газотурбинную станцию, которую можно использовать на месторождениях.

Зона регистрации расположилась рядом с выставочным шатром - в ней уже получили аккредитационные бейджи около 1 тыс. 200 человек.

Безопасность и комфорт участников - в приоритете организаторов

Впервые за всю историю проведения Тюменский нефтегазовый форум намерены посетить более 3 тыс. человек. Для безопасности и удобства делегатов и гостей была внедрена электронно-цифровая система. Турникеты пропускают только при наличии аккредитационного бейджа, который необходимо приложить к считывающему устройству.

Площадка справа от входа, где раньше проводили регистрацию, теперь включает в себя стойки с раздаточными материалами, услугу заказа такси и представительство агентства туризма и продвижения Тюменской области, где можно заказать любую экскурсию и спланировать свое свободное время на все дни форума.

Зал "Атриум", где традиционно проходят пленарные сессии ТНФ, серьезно перестроили: по его периметру установили бесшовный мультимедийный экран площадью почти 100 кв. м, куда будут транслироваться не только выступления спикеров, но и видеоролики и презентации. Как отметили организаторы, это самый большой экран, который когда-либо устанавливали на мероприятиях в Тюменской области.

Перед сценой разместили 450 стульев, еще 240 посадочных мест есть в соседнем зале, куда выведут трансляцию пленарного заседания. Учитывая количество участников, показывать то, что происходит на главной сцене, будут все 24 экрана, расположенные в технопарке.

На втором этаже сконструировали зону биржи деловых контактов, где по согласованному графику крупные нефтегазовые предприятия будут встречаться с коллегами и обсуждать совместные проекты. Ее оформили в экологическом стиле: стены украсили панелями из натурального мха, а перед входом установили водопад.

Не форумом единым: культурная программа и гастрономические изыски

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова рассказала, что к организации ТНФ они присоединились впервые. Она считает важным рассказать делегатам со всей страны, что тюменский регион - это не только нефть и газ, но и множество достопримечательностей.

На первом этаже расположилась зона гостеприимства, где людям будут предлагать не только экскурсии по городам региона, поездки на термальные источники и туристическую программу "Черное золото Сибири", но и рассказывать о ресторанах, которые участвуют в гастрономическом фестивале, приглашать на 5-ю Уральскую индустриальную биеннале "Все не то, чем кажется" и на "Битву оркестров" в ДК "Нефтяник". В зоне дегустации всем предложат тюменское мороженое, варенье из сосновых шишек, тюменскую минеральную воду и сюрприз ТНФ-2019 - "горячую нефть".

"Когда мы задумывали юбилейный форум, решили большое внимание уделить культурной программе. Многие работают на форуме целыми днями, но, возвращаясь в свои регионы, через неделю уже забывают о том, что были в Тюмени. В памяти всегда остаются только эмоции, и это влияет на то, захотят ли люди вернуться в Тюменскую область как туристы или нет. У участников будет много разных опций, куда сходить и что посмотреть, надеюсь, тюменское гостеприимство никого не оставит равнодушным", - сообщил исполнительный директор Тюменского нефтегазового форума Владимир Илющенко.

Для удобства делегатов на втором этаже технопарка построили ресторан на 100 посадочных мест. В нем будет три варианта меню: европейская, итальянская и северная кухни, а также четыре смены блюд. Над созданием меню к ТНФ-2019 работали лучшие московские шеф-повара. Рядом с рестораном разместится кофе-бар.

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум — главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более 2 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Он включает различные форматы работы во время деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК. Подробная программа - на сайте ТНФ и в мобильном приложении.

Дарья Казакова