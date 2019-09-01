На Тюменском нефтяном форуме поговорят об инновационных подходах к формированию городской среды

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Стратегическая сессию "Урбанистика и девелопмент: инновационные подходы к формированию городской среды и общественных пространств" пройдет в рамках Тюменского нефтегазового форума, сообщают организаторы.

Девелопмент — это предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.

Города переживают стремительный экономический, демографический и пространственный рост. И жителям мегаполисов, по мнению организаторов, необходимо переосмысление подхода к планированию городского пространства с учетом их изменившихся требований к качеству жизни, а также создание новых точек роста городского и регионального значения.

Ключевые участники урбанистических процессов – девелоперы, представители власти и бизнеса. Они обсудят встраивание новых общественных пространств в структуру города, поговорят о новых точках притяжения для жителей – образовательных, культурных, информационных, выяснят, есть ли баланс в формировании экономически выгодной для бизнеса и комфортной для жителя среды, рассмотрят социальную ответственность бизнеса как перспективные инвестиции.

Среди спикеров сессии - международный архитектурный критик, основатель журнала "Проект Россия", "Проект International", главный архитектор компании "Брусника" Барт Голдхоорн, глава города Тюмени Руслан Кухарук, директор института архитектуры и дизайна Светлана Капелева, директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия ООО "Сибур" Станислав Каспаров. Модератором сессии выступит урбанист, куратор международных архитектурных конкурсов Екатерина Гавинская.

Мероприятие открытое, доступно для посещения всем зарегистрированным участникам форума. Оно пройдет 17 сентября в 11 часов в зале "Точка кипения" тюменского технопарка.