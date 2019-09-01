Образцы порошка для приготовления сухой воды покажут на ТНФ

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

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Образцы порошка для приготовления сухой воды представит на своей выставочной площадке Тюменский индустриальный университет на X Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет с 17 по 19 сентября, сообщает пресс-служба ТИУ.

Выставочный стенд, который представители ТИУ установят на нефтегазовом форуме, расскажет об инновациях и наглядно покажет процесс течения времени. Нестандартный формат для представления уникальных инновационных проектов на ТНФ опорный вуз использует второй год подряд. "Мы должны не только идти в ногу со временем, но и предвосхищать изменения", — уточняют авторы идеи экспозиции.

Выставочный стенд ТИУ будет выполнен в футуристической стилистике, концептуальным ядром станет процесс течения времени. Стенд продемонстрирует посетителям смену поколений, идей и инновационных разработок.

Отметим, что на стенде будет присутствовать несколько экспозиционных зон, в основном интерактивных. Одна из них - "Сухая вода" - посвящена актуальной технологии транспортировки газа с применением сухой воды, которая была официально признана в 2018 году и пока применяется только в Японии и Корее. Гости форума смогут не только увидеть, но и унести с собой в качестве сувенира образцы порошка для приготовления сухой воды. О том, как провести с таким сувениром собственные эксперименты, подробно расскажут сотрудники ТИУ.

Будущее на стенде ТИУ представлено тремя экспозициями, которые очертят перспективы развития образовательной и научно-исследовательской деятельности вуза: "Город будущего", "Транспорт будущего" и "Профессии будущего".

В рамках проекта "Город будущего" гости могут узнать, как архитектурные решения и прикладная урбанистика преобразят городскую среду. Флагманом проекта "Транспорт будущего" выступит летающий автомобиль, который будет работать по аналогии с современными квадрокоптерами.