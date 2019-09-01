Александр Моор: Тюменская область стала нефтегазохимическим центром России

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Тюменская область стала нефтегазохимическим центром России благодаря крупным инвестиционным проектам, реализованным компанией СИБУР на Тобольской промышленной площадке. Об этом заявил глава региона Александр Моор.

"Нефтегазохимия - еще одно новое и интересное направление развития региональной экономики, которое открывает перед нами огромные перспективы. На десятом Тюменском нефтегазовом форуме вопросы, связанные с дальнейшим прогрессом этой отрасли, станут одной из основных тем для обсуждения", - сообщил губернатор.

Участие СИБУРа в Х Тюменском нефтегазовом форуме носит абсолютно прикладной, прагматичный характер, сказал управляющий директор компании Алексей Козлов.

"Мы встречаемся с коллегами, ведем дискуссии, обмениваемся опытом. В этом году ключевой темой пленарной сессии станет цифровизация нефтегазовой отрасли. Мы сделали серьезные шаги в этой сфере. Нам есть, чем поделиться и хочется получить обратную связь", - отметил он.

В Тюменском нефтегазовом форуме традиционно принимают участие крупнейшие отечественные нефтегазовые компании, ключевые российские министерства и ведомства. По словам Александра Моора, предоставляемые в рамках форума широкие возможности для дискуссий и делового общения вызывают серьезный интерес у зарубежных партнеров.

"Традиционно большой интерес проявляют европейские компании. Начинаем вовлекать в нашу орбиту и компании из Азии. Это очевидный тренд", - отметил губернатор.

Напомним, Х Тюменский нефтегазовый форум пройдет в областной столице с с 17 по 19 сентября. Это главный отраслевой форум России, который соберет более 2 тыс. российских с международных экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. В рамках форума состоится выставка инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

Евгений Бабенко