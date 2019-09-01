Ямальскую делегацию на ТНФ возглавит Дмитрий Артюхов

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Губернатор Дмитрий Артюхов возглавит делегацию Ямало-Ненецкого автономного округа на Тюменском нефтегазовом форуме, сообщает организационный комитет ТНФ.

В ответном на приглашение к участию официальном письме, в частности, говорится: "Проведение столь значимого мероприятия станет эффективной площадкой для обмена передовым опытом в сфере ТЭК, а также наметит новейшие тенденции и передовые достижения в нефтегазовой индустрии".

Ожидается, что губернатор ЯНАО примет участие в пленарной сессии, посвященной будущему газовой отрасли.

Отметим, Тюменский нефтегазовый форум ежегодно принимает делегации Ямала и Югры - это представители дочерних обществ крупнейших нефтегазодобывающих корпораций; компании, предлагающие услуги добычи, переработки и транспортировки нефти, а также научно-производственные предприятия. В 2018 году число участников ТНФ из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов достигло 600 человек.