Участников ТНФ приглашают на благотвторительный матч по регби

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Благотворительный матч по регби пройдет в заключительный день Тюменского нефтегазового форума, 19 сентября на стадионе "Строймаш".

На нем встретятся игроки любительских регбийных клубов из числа студентов, выпускников и сотрудников ведущих вузов региона.

По словам главы Тюменской федерации регби Евгения Грязнова, студенческие благотворительные матчи стали уже традиционными.

"Мы регулярно организуем подобные встречи и помогаем ребятам из центра детей-инвалидов "Творчество", - сказал он.

Все средства от продажи билетов на матч организаторы передадут на оказание адресной социальной помощи. Участники ТНФ смогут посмотреть захватывающее состязание и помочь детям-инвалидам из центра "Творчество", купив билет на трибуны или сделав пожертвование. Билеты можно будет приобрести на площадке Форума в Тюменском технопарке.

Матч состоится по адресу: ул. Индустриальная, 49а. Начало в 17 часов.