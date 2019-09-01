  • 10 сентября 201910.09.2019вторник
  • USD65,5698
    EUR72,3300
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер юго-западный

Участников ТНФ приглашают на благотвторительный матч по регби

Общество, 12:53 10 сентября 2019

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Благотворительный матч по регби пройдет в заключительный день Тюменского нефтегазового форума, 19 сентября на стадионе "Строймаш".

На нем встретятся игроки любительских регбийных клубов из числа студентов, выпускников и сотрудников ведущих вузов региона.

По словам главы Тюменской федерации регби Евгения Грязнова, студенческие благотворительные матчи стали уже традиционными.

"Мы регулярно организуем подобные встречи и помогаем ребятам из центра детей-инвалидов "Творчество", - сказал он.

Все средства от продажи билетов на матч организаторы передадут на оказание адресной социальной помощи. Участники ТНФ смогут посмотреть захватывающее состязание и помочь детям-инвалидам из центра "Творчество", купив билет на трибуны или сделав пожертвование. Билеты можно будет приобрести на площадке Форума в Тюменском технопарке.

Матч состоится по адресу: ул. Индустриальная, 49а. Начало в 17 часов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительность , регби , Тюменский нефтегазовый форум

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 10.09.2019Новая оргтехника поможет тюменским врачам проводить консультации для пожилых людей
12:53 10.09.2019Участников ТНФ приглашают на благотвторительный матч по регби
12:31 10.09.2019В сквере Якова Неумоева посадят двадцать больших елей
12:08 10.09.2019В Тобольске жителям аварийных многоквартирников вручат ключи от новых квартир