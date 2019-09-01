Участников ТНФ приглашают на благотвторительный матч по регби
Благотворительный матч по регби пройдет в заключительный день Тюменского нефтегазового форума, 19 сентября на стадионе "Строймаш".
На нем встретятся игроки любительских регбийных клубов из числа студентов, выпускников и сотрудников ведущих вузов региона.
По словам главы Тюменской федерации регби Евгения Грязнова, студенческие благотворительные матчи стали уже традиционными.
"Мы регулярно организуем подобные встречи и помогаем ребятам из центра детей-инвалидов "Творчество", - сказал он.
Все средства от продажи билетов на матч организаторы передадут на оказание адресной социальной помощи. Участники ТНФ смогут посмотреть захватывающее состязание и помочь детям-инвалидам из центра "Творчество", купив билет на трибуны или сделав пожертвование. Билеты можно будет приобрести на площадке Форума в Тюменском технопарке.
Матч состоится по адресу: ул. Индустриальная, 49а. Начало в 17 часов.