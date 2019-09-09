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На ТНФ покажут тренажер по разработке нефтяных и газовых месторождений

Общество, 17:16 09 сентября 2019

oilgasforum.ru

Команда специалистов нефтегазовых компаний получит возможность пройти любой период разработки месторождения всего за несколько дней и получить необходимый опыт в оптимизации разработки и принятии решений, основанных на результатах анализа разнородной информации.

Тренажер по разработке нефтяных и газовых месторождений будет представлен на Тюменском нефтегазовому форуму, который пройдет с 17 по 19 сентября, об этом сообщается на официальном сайте форума.

Тренажер PetroCup представляет собой симулятор месторождения, воспроизводящий типичное поведение пласта, скважин и структуры потоков, учитывающий все особенностей разработки месторождения. Симулятор в полной мере учитывает экономику разработки месторождений, воспроизводит различные виды исследований, выполняемых при контроле разработки, и позволяет наглядно оценить результаты каждого из них в изменении добычи углеводородов.

Разработчик системы - резидент "Сколково" компания ООО "Нафта Колледж" специализируется на обмене знаниями в области нефтяного инжиниринга и проводит тренинги для сотрудников крупнейших нефтяных компаний в России и за рубежом.

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# Тюменский нефтегазовый форум

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