Александр Моор назвал основные вызовы для российской нефтегазовой отрасли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Внедрение современных технологий, снижение себестоимости производства, цифровизация - это основные задачи, которые стоят сегодня перед российской нефтегазовой отраслью.

Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Тюменскому нефтегазовому форуму, которая прошла в ТАСС в Москве.

"Тюменская область вместе с северными автономными округами составляет основу топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. Исторически так сложилось, что во второй половине ХХ века промышленное освоение северных просторов шло через Тюмень. И если Ямал - газовое сердце России, а Югра - основной регион добычи нефти, то Тюменская область всегда была и сегодня остается базой для размещения научных центров и предприятий, ориентированных на производство продукции для нефтегазовой отрасли. Это преимущество мы используем для развития нашей экономики", - напомнил Александр Моор.

Сегодня в Тюмени располагаются научно-исследовательские подразделения практически всех ведущих нефтегазовых компаний - "Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, СИБУР. Свои производства и учебно-образовательные центры давно создали в Тюмени крупные международные компании - "Шлюмберже", "Бейкер Хьюз", "Бентек".

У Тюменской области есть очень серьезные перспективы дальнейшего развития в качестве научного, образовательного, промышленного и сервисного центра Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса, подчеркнул губернатор. Именно поэтому девять лет назад был основан Тюменский нефтегазовый форум.

"Год за годом перечень рассматриваемых на форуме тем расширялся с учетом вызовов, которые стоят перед компаниями и нефтегазовой отраслью в целом, - отметил Александр Моор. - Сегодня основной из этих вызовов - необходимость внедрения современных технологий и снижение себестоимости производства, подчеркнул глава региона".

В пресс-конференции принял участие член правления - управляющий директор компании СИБУР Алексей Козлов.

"Наше участие в форуме носит абсолютно прикладной, прагматичный характер. Мы встречаемся с коллегами, ведем дискуссии, обмениваемся опытом. В этом году ключевой темой пленарной сессии станет цифровизация нефтегазовой отрасли. Мы сделали серьезные шаги в этой сфере. Нам есть, чем поделиться и хочется получить обратную связь", - отметил Алексей Козлов, напомнив, что компания СИБУР завершает в Тюменской области крупнейший инвестиционный проект по строительству предприятия "ЗапСибНефтехим".

Напомним, Х Тюменский нефтегазовый форум пройдет в областной столице с с 17 по 19 сентября. Это главный отраслевой форум России, который соберет более 2 тыс. российских с международных экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. В рамках форума состоится выставка инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

Евгений Бабенко