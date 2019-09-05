Игорь Бутман и его джазовый квинтет выступят на гала-ужине Тюменского нефтегазового форума

| Фото: https://oilgasforum.ru | Фото: https://oilgasforum.ru

Джазовый квинтет Игоря Бутмана выступит на гала-ужине Тюменского нефтегазового форума 18 сентября.

Участники квинтета – саксофонист Игорь Бутман, пианист Олег Аккуратов, контрабасист Сергей Корчагин, гитарист Евгений Побожий и барабанщик Эдуард Зизак. Они исполнят композиции "Луч солнца золотого", "Menina moca", "Ностальгия", "Baby I love you", "Nature boy", "Караван" и другие, сообщают в пресс-службе ТНФ.

Игоря Бутмана по праву считают главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. В 1999 году он основал свои знаменитые Московский джазовый оркестр, квартет и квинтет, которые за почти два десятилетия объездили с гастролями сотни городов различных стран мира. В дискографии Игоря Бутмана - 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером.

С 1999 года квинтет носит звание "торговой марки" российского джаза. Артистов приглашали выступить в Кремле перед лидерами двух стран – президентом США Биллом Клинтоном и президентом России Владимиром Путиным, перед председателем КНР Цзян Цзэминем. За годы существования коллектив участвовал в фестивалях в Германии, Франции, Италии, Финляндии, Болгарии и Турции, выступал на лучших концертных площадках мира. Коллектив гастролировал в США, Канаде, Израиле, Индии, выступал в самых известных джазовых клубах - Birdland, Smoke, Regattabar и многих других.

Участие в мероприятии по пригласительным билетам. Подробности уточнять в оргкомитете Тюменского нефтегазового форума по телефону 8-800-350-26-37.

Выступление джазового квинтета Игоря Бутмана в рамках гала-ужина проводится при поддержке ООО "ЭнергоТехСервис".