Участников ТНФ-2019 угостят ухой "с нефтью" и посвятят в нефтяники

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Популярный туристический маршрут "Черное золото Сибири" презентуют на Тюменском нефтегазовом форуме. Кроме того, участники ТНФ-2019 смогут сами посетить тур: побывать на настоящей буровой установке, узнать о подвигах советских граждан во времена освоения Севера и отведать "уху с нефтью".

По словам директора агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой, презентовать тур нефтяника планируется гостям и представителям бизнеса в один из дней форума, который будет проходить в Западно-Сибирском инновационном центре с 17 по 19 сентября.

Тур "Черное золото Сибири" рассчитан на один день. Начнется он с экскурсии по Тюмени. Затем группа отправится в музей Тюменского индустриального университета, где представлены экспонаты геологической техники: макеты станка-качалки для глубинно-насосной добычи нефти, деревянных буровых вышек нефтяных промыслов конца 19 - начала 20 веков, бурильной установки. Здесь же гости увидят коллекцию монет, принадлежавших Дмитрию Менделееву, а также технические новинки, которыми при жизни интересовался ученый.

Познавательная часть тура пройдет на учебном полигоне в с. Успенка, расположенном в 30 км от Тюмени. Это уникальный в регионе полигон, где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн. Здесь туристы переоденутся в костюмы нефтяников, пройдут посвящение и подкрепятся настоящей ухой.

"Туристы посмотрят на большую буровую вышку и штанговый насос. Будет и настоящее гастрономическое приключение - мы готовим уху "с нефтью", пробуем ее. Рецепт держим в секрете, несмотря на то, что многие просят его передать. Все боятся сначала есть, но потом, когда попробуют, понимают насколько это вкусно", - рассказала Мария Трофимова.

Тюменский нефтегазовый - главный отраслевой форум России, ежегодно собирающий более 2 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Мероприятие включает различные форматы работы в рамках деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

В 2019 году заявки на участие в работе Тюменского нефтегазового форума направили более 300 компаний. В их числе "Новатэк", ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", СИБУР. На форуме будут все крупные игроки рынка, федеральные спикеры, ведущие эксперты нефтегазовой промышленности. А представители малого и среднего бизнеса поучаствуют в "Технологических днях", где презентуют проекты экспертному совету компаний-заказчиков.

Любовь Голышева