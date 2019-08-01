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Открыт набор волонтеров для нефтегазового форума в Тюмени

Общество, 10:52 29 августа 2019

Тюменский технопарк во ВКонтакте | Фото: Тюменский технопарк во ВКонтакте

Открыт набор волонтеров для нефтегазового форума в тюменском технопарке 17-19 сентября, сообщает пресс-служба ТИУ.

Возраст волонтеров - старше 18 лет. На первом этапе отбора претендентам необходимо заполнить анкету: рассказать об опыте организации мероприятий и оставить контактные данные. С лучшими кандидатами свяжутся представители форума.

В 2019 году ТНФ пройдет в десятый раз. Участниками станут более 2 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров нефтегазовой индустрии.

Среди вопросов, которые обсудят участники форума, будущее газовой отрасли России, инновационные решения в энергоснабжении нефтегазовой отрасли и стратегии лидерства в экономике в эпоху глобальных изменений. В программе ТНФ-2019 круглые столы, научно-технологические совещания, пленарные сессии, дискуссионные площадки, стратегические сессии, бизнес-завтраки и конференции.

Регистрация волонтеров на Тюменский нефтегазовый форум － 2019 по ссылке.

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# волонтеры , ТНФ , Тюменский нефтегазовый форум

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