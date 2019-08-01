Комплекс по безопасности труда представят на Тюменском нефтегазовом форуме

| Фото: Тюменский технопарк во ВКонтакте | Фото: Тюменский технопарк во ВКонтакте

Автоматизированный программный комплекс по безопасности труда "Росмакс" представит резидент бизнес-инкубатора компания "СиМакс" на Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет в Тюменском технопарке с 17 по 19 сентября, сообщают организаторы.

Система по безопасности труда "Росмакс" состоит из нескольких модулей, которые позволяют не только вести учет сотрудников, узнать, кто и когда подтвердил квалификацию, прошел подготовительные курсы. С помощью разработки можно проводить обучение в форме тестов, проверять знания, предоставлять библиотеку с необходимой литературой, веб-семинары, инструктаж.

"Сегодня компания занимается разработкой модуля производственного контроля и автоматизацией процессов в области охраны труда. Преимущества такого комплекса в решении задач, связанных с обеспечением безопасности труда, очевидны: сокращение влияния на процесс человеческого фактора, индивидуальный подбор обучающих программ для сотрудников, объективный контроль", — рассказали в Тюменском технопарке.

Презентация продукта на Тюменском нефтегазовом форуме позволит разработчикам обзавестись полезными контактами для реализации проекта.