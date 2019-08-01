  • 22 августа 201922.08.2019четверг
  • USD66,2630
    EUR73,4989
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер западный

Комплекс по безопасности труда представят на Тюменском нефтегазовом форуме

Общество, 12:20 22 августа 2019

Тюменский технопарк во ВКонтакте | Фото: Тюменский технопарк во ВКонтакте

Автоматизированный программный комплекс по безопасности труда "Росмакс" представит резидент бизнес-инкубатора компания "СиМакс" на Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет в Тюменском технопарке с 17 по 19 сентября, сообщают организаторы.

Система по безопасности труда "Росмакс" состоит из нескольких модулей, которые позволяют не только вести учет сотрудников, узнать, кто и когда подтвердил квалификацию, прошел подготовительные курсы. С помощью разработки можно проводить обучение в форме тестов, проверять знания, предоставлять библиотеку с необходимой литературой, веб-семинары, инструктаж.

"Сегодня компания занимается разработкой модуля производственного контроля и автоматизацией процессов в области охраны труда. Преимущества такого комплекса в решении задач, связанных с обеспечением безопасности труда, очевидны: сокращение влияния на процесс человеческого фактора, индивидуальный подбор обучающих программ для сотрудников, объективный контроль", — рассказали в Тюменском технопарке.

Презентация продукта на Тюменском нефтегазовом форуме позволит разработчикам обзавестись полезными контактами для реализации проекта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность , разработки , Тюменский нефтегазовый форум

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 22.08.2019Летняя школа по индивидуализации образования проходит в ТюмГУ
13:26 22.08.2019Автоинспекторы призвали водителей к порядку на трассах
13:15 22.08.2019Высокоскоростной Интернет появился в селе Каскара
13:04 22.08.2019Мемориал Андрею Кижеватову открыли в Тюмени