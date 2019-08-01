Делегация тюменских предпринимателей работает в Азербайджане

| Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Делегация Тюменской области принимает участие в бизнес-миссии в Азербайджане, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Программа поездки включает деловые встречи и биржу контактов в формате B2B, в рамках которых проводятся переговоры с потенциальными партнерами из Азербайджана по экспорту тюменской продукции и услуг. Дополнительно для участников бизнес-миссии организованы индивидуальные посещения предприятий-импортеров в Баку.

В составе делегации Тюменской области работают такие предприятия, как "Тюмень-Прибор" (услуги в сфере промышленной автоматизации объектов нефтяной, газовой, энергетической и других отраслей), "Тюменский машиностроительный завод" (диски сцепления для грузовых и легковых транспортных средств), "Жизнь" (добыча торфа и сапропеля), "ИПФ "СИБНА" (технические решения в сфере коммерческого учета энергоносителей).

Во время визита состоялся ряд официальных встреч. Представитель департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов и руководитель центра поддержки экспорта Сергей Полухин провели встречу с торговым представителем РФ в Азербайджанской Республике. На ней стороны обсудили особенности ведения бизнеса с азербайджанскими компаниями, условия поставки российской продукции и предложения по расширению взаимовыгодных связей.

Также состоялась встреча с руководством Caspian European Club. Это не первая встреча с данной организацией. В 2016 году в Баку уже проводился бизнес-форум в Caspian European Club с участием губернатора Тюменской области и руководителей компаний региона.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе. С момента создания он способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 тыс. компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором. Во время встречи представители Тюменской области пригласили руководство и компании-членов Caspian European Club принять участие в Тюменском нефтегазовом форуме, который состоится 17-19 сентября 2019 года.

В рамках бизнес-миссии также состоялись встречи тюменской делегации с крупными азербайджанскими компаниями: Baku Universl Supply, ПО "Азнефть" Socar, "Интракаспиан", Business Solution, Global Energy Azerbaijan и др. Также делегация региона посетила Бакийский торговый порт, который является крупнейшим портом на Каспийском море. В течение 2018 года Бакинский международный порт обработал 3,8 млн тонн груза.

Бизнес-миссия проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долл.