Десятый Тюменский нефтегазовый форум состоится в сентябре

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Юбилейный десятый Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) пройдет в технопарке с 17 по 20 сентября.

ТНФ - главный отраслевой форум России. Ежегодно на этой международной площадке собираются более 2 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. На пленарной сессии ТНФ-2019 "Модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений" модератором выступит видный российский экономист, президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов.

В программу форума входят "Технологические дни", участники которых могут представить проекты, рассказать о разработанных ими технологиях и получить обратную связь от представителей крупнейших нефтегазодобывающих компаний.

Ключевыми темами "Технологических дней" в рамках ТНФ-2019 станут строительство скважин, сопровождение бурения, разработка месторождений, геология, геофизика, методы увеличения нефтеотдачи, нефтегазовое оборудование, текущий и капитальный ремонт скважин, системы автоматизации производственных процессов, промышленная и экологическая безопасность, переработка и утилизация промышленных отходов.

В рамках форума состоится традиционная выставка инновационных проектов и передовых компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. Выставочная экспозиция продемонстрирует перспективные разработки и новейшие технологии, характеризующие нефтегазовый потенциал современной России. Выставка займет более 2 тыс. кв. м, в ней примут участие свыше 50 компаний.

Организаторы Тюменского нефтегазового форума - Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.

"Считаю, что этот юбилейный форум должен стать ярким и значимым событием в регионе. Тюменской области есть, чем удивить и заинтересовать гостей", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, в 2018 году Тюменский нефтегазовый форум собрал 130 экспертов и более 2 тыс. участников из 20 стран.

Евгений Бабенко