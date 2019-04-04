На X Тюменском нефтегазовом форуме обсудят инновации и цифровизацию

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Глава региона Александр Моор провел второе заседание организационного комитета юбилейного X Тюменского нефтегазового форума.

Губернатор поблагодарил всех собравшихся за активное участие и искреннюю заинтересованность в подготовке этого важного для региона события. "От вас поступило много интересных и проработанных предложений как для включения в программу форума, так и по проведению внефорумных мероприятий, которые сделают его более привлекательным для визита гостей и позволят продемонстрировать возможности и потенциал Тюменской области", - подчеркнул он.

Напомним, что форум состоится 17-19 сентября.

Представители органов власти, нефтегазовых компаний, машиностроительных предприятий, высших учебных и научных заведений в формате дискуссионной площадки рассмотрели предложенный проект программы.

Ключевыми темами X Тюменского нефтегазового форума названы: налоговая политика в нефтедобывающей отрасли, нефтехимия, ТЭК и экологическая безопасность, цифровизация нефтегазовой отрасли, геология и геофизика, а также ряд других. Кроме того, разрабатывается и внефорумная программа культурных и спортивных мероприятий, которая будет направлена на создание позитивного имиджа региона.

"Считаю, что этот юбилейный форум должен стать ярким и значимым событием в регионе. Тюменской области есть, чем удивить и заинтересовать гостей", - добавил Александр Моор.

В форуме примут участие топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний, представители федеральных министерств, зарубежные эксперты.

Напомним, в 2018 году Тюменский нефтегазовый форум собрал 130 экспертов, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с такими лидерами отрасли, как "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".