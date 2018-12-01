Александр Моор возглавил оргкомитет десятого Тюменского нефтегазового форума

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в Москве провел первое заседание организационного комитета юбилейного X Тюменского нефтегазового форума 13 декабря. Члены оргкомитета определили даты форума - 17-19 сентября 2019 года, а также утвердили план по его подготовке.

Глава региона напомнил, что в 2018 году в форуме приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более двух тысяч участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с такими лидерами отрасли, как "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

"За предыдущие годы форум из отраслевой конференции превратился в одно из значимых событий для всей страны, но десятый форум даже на этом фоне должен стать особенным, поэтому я лично возглавил оргкомитет, и мы собрались в таком составе – представители органов власти, нефтегазовых компаний, машиностроительных предприятий, консультанты - почти за год до мероприятия. Считаю, что у нас есть все предпосылки, чтобы сделать форум в 2019 году ярким и значимым событием, в первую очередь с точки зрения содержательного наполнения", - высказался губернатор.

Члены оргкомитета высказали предложения по тематике будущего форума. В качестве ключевых тем были названы налоговая политика в нефтегазовой сфере, цифровизация, технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, будущее газовой отрасли, развитие геологии, а также ряд других тем. Окончательно повестка форума должна быть сформирована в феврале 2019 года, на этот же месяц запланировано второе заседание оргкомитета. До июля будут определены ключевые спикеры. Ожидается, что в форуме примут участие топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний, представители федеральных министерств, зарубежные эксперты.